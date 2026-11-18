jpnn.com, JAKARTA - MANDI air hangat secara rutin diketahui bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Pasalnya, selain bisa membersihkan tubuh dari kotoran, debu, maupun keringat yang masih menempel di tubuh, mandi dengan air hangat ternyata banyak sekali membawa manfaat bagi kesehatan tubuh kita.

Tak hanya itu, mandi dengan air hangat juga bisa dipergunakan sebagai terapi, baik terapi kesehatan maupun terapi kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Terhindar dari stres

Manfaat mandi air hangat yang pertama ialah membantu Anda terhindar dari stres.

Pekerjaan atau aktivitas yang padat dan menumpuk seringkali bisa menimbulkan beban pikiran dan juga stres yang nantinya akan membuat tubuh menjadi lemah.

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Untuk menghindarinya, cobalah untuk berendam dengan menggunakan air hangat. Anda juga bisa menambahkan aromaterapy.

2. Melancarkan peredaran darah

Terganggunya sirkulasi darah dalam tubuh akan dapat mengakibatkan berbagai macam keluhan seperti insomnia, masalah dengan persendian akibat arthritis maupun kelelahan dan lain sebagainya.