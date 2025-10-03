menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Manggis, Wanita Pasti Suka

7 Manfaat Manggis, Wanita Pasti Suka

7 Manfaat Manggis, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Manggis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Manggis ternyata dijuluki sebagai ratu buah yang memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, sehingga membuatnya menonjol di antara buah-buahan lainnya.

Buah manggis yang memiliki rasa manis dan sedikit asam ini, rupanya tidak hanya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Sebab, buah itu juga bisa membuat wajah menjadi lebih cantik, bersinar dan seperti habis melakukan perawatan di salon.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Sistem Pertahanan Tubuh

Manfaat manggis yang pertama ialah mendukung sistem pertahanan tubuh.

Baca Juga:

Serat dan vitamin C pada manggis membantu memperbaiki sistem pertahanan tubuh.

Serat membantu pertumbuhan bakteri pencernaan yang sehat dan senyawa anti-akteria membantu membunuh bakteri jahat dalam perut.

Ada beberapa manfaat manggis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mengendalikan gula darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI