7 Manfaat Mengonsumsi Kacang Almond yang Direndam Saat Perut Kosong

Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan yang kaya akan kandungan nutrisi, seperti kacang almond.

Kacang almond benar-benar merupakan permata nutrisi. Kacang almond kaya akan asam lemak omega-3, yang penting untuk kesehatan jantung.

Lemak bermanfaat ini membantu mengurangi kolesterol jahat dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Ditambah lagi, kacang almond merupakan sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang hebat, menjadikannya tambahan yang sangat baik untuk rencana makan apa pun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Thehealthsite.com.

1. Meningkatkan Pencernaan

Kacang almond yang direndam sangat bagus untuk kesehatan pencernaan Anda.

Perendaman menghilangkan beberapa penghambat enzim yang ditemukan dalam kacang almond mentah, membuatnya lebih mudah dicerna dan memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih baik.

Mengonsumsi kacang almond saat perut kosong bisa merangsang sistem pencernaan Anda, membantu menghindari masalah seperti kembung dan sembelit.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kacang almond yang direndam yang baik untuk kesehatan dan bisa menurunkan risiko serangan penyakit ini.

