menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Minyak Ikan, Bantu Meningkatkan Kesehatan Mental

7 Manfaat Minyak Ikan, Bantu Meningkatkan Kesehatan Mental

7 Manfaat Minyak Ikan, Bantu Meningkatkan Kesehatan Mental
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pil minyak ikan. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK ikan telah lama dikenal sebagai salah satu suplemen yang baik untuk tubuh.

Hal ini karena minyak ikan mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tubuh.

Kandungan tersebut bisa meningkatkan energi dan membantu berbagai sistem tubuh berfungsi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Manfaat minyak ikan yang pertama ialah membantu meningkatkan kesehatan jantung.

Minyak ikan membantu menjaga kesehatan jantung, melindungi dari masalah seperti tekanan darah tinggi (hipertensi), strok, dan kolesterol tinggi (hiperlipidemia).

Baca Juga:

2. Mengurangi trigliserida

Minyak ikan juga terbukti mengurangi kadar trigliserida. Trigliserida adalah jenis lemak yang ditemukan dalam darah yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

Minyak ikan membantu menghilangkan plak yang disebabkan oleh trigliserida, yang memungkinkan darah mengalir lebih lancar dan tekanan darah menurun.

Ada beberapa manfaat minyak ikan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI