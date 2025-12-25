7 Manfaat Minyak Ikan, Bantu Meningkatkan Kesehatan Mental
jpnn.com, JAKARTA - MINYAK ikan telah lama dikenal sebagai salah satu suplemen yang baik untuk tubuh.
Hal ini karena minyak ikan mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tubuh.
Kandungan tersebut bisa meningkatkan energi dan membantu berbagai sistem tubuh berfungsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan kesehatan jantung
Manfaat minyak ikan yang pertama ialah membantu meningkatkan kesehatan jantung.
Minyak ikan membantu menjaga kesehatan jantung, melindungi dari masalah seperti tekanan darah tinggi (hipertensi), strok, dan kolesterol tinggi (hiperlipidemia).
2. Mengurangi trigliserida
Minyak ikan juga terbukti mengurangi kadar trigliserida. Trigliserida adalah jenis lemak yang ditemukan dalam darah yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.
Minyak ikan membantu menghilangkan plak yang disebabkan oleh trigliserida, yang memungkinkan darah mengalir lebih lancar dan tekanan darah menurun.
Ada beberapa manfaat minyak ikan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.
