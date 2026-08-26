7 Manfaat Minyak Kelapa, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - MINYAK kelapa merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Minyak kelapa yang baik adalah yang murni atau virgin coconut oil (VCO), bukan minyak olahan.
VCO diekstrak dari kelapa yang masih segar tanpa menggunakan tambahan bahan kimia dan tanpa suhu tinggi.
Hal ini bertujuan agar kandungan alaminya, seperti senyawa phenolic, tidak rusak.
Oleh karena itu, minyak kelapa murni berpotensi sebagai antioksidan.
Selain itu, senyawa dalam minyak kelapa seperti asam laurat, kaprilat dan kaprat bisa menjadi penunjang pertumbuhan probiotik di dalam saluran pencernaan dan berfungsi melawan bakteri jahat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Antioksidan untuk jantung
Manfaat minyak kelapa untuk kesehatan jantung diduga karena kandungan polifenolnya.
Ada beberapa manfaat minyak kelapa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menunda proses penuaan dini.
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