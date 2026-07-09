7 Manfaat Pepaya, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - PRIA disarankan untuk mengonsumsi buah pepaya secara rutin.

Pasalnya, khasiat pepaya bisa meningkatkan kualitas cairan pria dan membuat kehidupan di ranjang makin hot.

Jika kualitas cairan pria maksimal, dijamin gairah pria bakal melonjak dan istri bisa kewalahan.

L-arginine, senyawa asam amino esensial yang terdapat dalam buah-buahan seperti pepaya bisa meningkatkan jumlah nitrat oksida (NO).

Nitrat oksida sangat diperlukan agar pria bisa tahan lama di ranjang.

Asupan L-arginine dalam jumlah tertentu bisa mengatasi masalah ranjang pada pria.

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Tak hanya itu, pepaya memiliki kandungan folat yang tidak hanya bermanfaat bagi ibu hamil, tetapi juga pria.

Folat ternyata mampu menjaga kesehatan dan kualitas cairan pria yang diproduksi.