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6 Manfaat Pisang Rebus Campur Madu yang Bikin Kaget

6 Manfaat Pisang Rebus Campur Madu yang Bikin Kaget
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Ilustrasi: Pisang. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang kaya akan berbagai nutrisi.

Selain dimakan langsung, buah pisang bisa diolah menjadi pisang rebus.

Bahkan, agar lebih nikmat dan menambah khasiat dahsyatnya, setelah direbus, pisang dipotong kecil-kecil dan dicampur madu.

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Pisang mengandung berbagai mineral seperti beta karoten, vitamin B kompleks, Vitamin C, dan niacin.

Selain itu ada kandungan lainnya, yakni lemak (0,5 gram); karbohidrat (30,2 gram); serat (8,1 gram); kalsium (12 milligram); fosfor (28 miligram); Natrium (3 milligram); dan kalium (382,0 miligram).

Salah satu khasiat pisang yang paling dahsyat adalah mampu meningkatkan kesuburan pria.

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Sebab, jika pria rutin mengonsumsi pisang, maka bisa meningkatkan vitalitas dan stamina pria.

Selain itu bisa memperbanyak jumlah cairan pria, menyembuhkan oligosperma dan mencegah kram otot saat sesi bermain cinta.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi pisang rebus yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.

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