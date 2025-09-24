menu
7 Manfaat Rutin Mengonsumsi Aprikot Kering, Kulit Bakalan Makin Kinclong

7 Manfaat Rutin Mengonsumsi Aprikot Kering, Kulit Bakalan Makin Kinclong

7 Manfaat Rutin Mengonsumsi Aprikot Kering, Kulit Bakalan Makin Kinclong
Buah aprikot. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - APRIKOT mungkin merupakan salah satu buah yang jarang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Padahal, aprikot kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Anda bisa mengonsumsi aprikot begitu saja atau dalam bentuk buah kering.

Buah-buahan kering adalah cara yang enak dan mudah untuk menikmati kebaikan alami buah-buahan segar, bahkan saat sedang tidak musimnya.

Di antara semua buah-buahan kering, aprikot kering menonjol karena rasanya yang manis, kenyal, dan warna oranye cerah.

Aprikot kering tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi penting yang menjadikannya tambahan yang sehat untuk diet apa pun.

Aprikot kering kaya akan vitamin A dan C, potasium, dan serat, yang semuanya mendukung kesehatan jantung, kekebalan, dan pencernaan.

Aprikot kering juga rendah lemak tetapi tinggi antioksidan, menjadikannya pilihan camilan yang enak. Faktanya, buah-buahan kering ini juga baik untuk kulit Anda.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi aprikot kering yang baik untuk kesehatan dan salah satunya adalah membantu melindungi hati Anda.

