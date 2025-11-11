7 Manfaat Salak, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai buah populer di Indonesia dan salah satunya adalah salak.

Dengan semakin populernya dan tersedianya buah ini di seluruh dunia, penting untuk memahami komposisi nutrisi salak, serta beberapa manfaat kesehatan potensialnya dan cara yang tepat untuk memakan buah unik ini.

Salak sebenarnya adalah nama sejenis pohon palem yang berasal dari daerah Indonesia dan sebagian Pasifik Selatan.

Pohon ini dibudidayakan untuk buahnya, yang ditemukan bergerombol di dekat pangkal pohon, dan memiliki bagian luar berwarna merah dan bersisik yang unik, sehingga dijuluki buah ular.

Buah ini hanya seukuran buah ara dan mungkin menyerupai siung bawang putih besar saat dikupas.

Tekstur luarnya yang kasar bisa dikupas dengan menjepit salah satu ujungnya dan di dalamnya terdapat tiga lobus, dua atau tiga di antaranya berisi biji besar.

Rasanya sedikit asam dan teksturnya mirip apel. Ada tiga kultivar utama salak di pasaran, gula pasir menjadi yang paling mahal dan banyak dicari.

Salak juga bisa diolah menjadi minuman beralkohol dengan kualitas yang sama seperti anggur.