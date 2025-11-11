7 Manfaat Salak, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai buah populer di Indonesia dan salah satunya adalah salak.
Dengan semakin populernya dan tersedianya buah ini di seluruh dunia, penting untuk memahami komposisi nutrisi salak, serta beberapa manfaat kesehatan potensialnya dan cara yang tepat untuk memakan buah unik ini.
Salak sebenarnya adalah nama sejenis pohon palem yang berasal dari daerah Indonesia dan sebagian Pasifik Selatan.
Pohon ini dibudidayakan untuk buahnya, yang ditemukan bergerombol di dekat pangkal pohon, dan memiliki bagian luar berwarna merah dan bersisik yang unik, sehingga dijuluki buah ular.
Buah ini hanya seukuran buah ara dan mungkin menyerupai siung bawang putih besar saat dikupas.
Tekstur luarnya yang kasar bisa dikupas dengan menjepit salah satu ujungnya dan di dalamnya terdapat tiga lobus, dua atau tiga di antaranya berisi biji besar.
Rasanya sedikit asam dan teksturnya mirip apel. Ada tiga kultivar utama salak di pasaran, gula pasir menjadi yang paling mahal dan banyak dicari.
Salak juga bisa diolah menjadi minuman beralkohol dengan kualitas yang sama seperti anggur.
Ada beberapa manfaat salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya tentu saja menurunkan berat badan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan
- Panas Bumi Menjanjikan, Direktur Eksekutif INDEF Sebut PGE Harus dapat Sokongan Kuat
- 3 Manfaat Teh Kembang Sepatu, Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar
- 9 Manfaat Teh Matcha, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- Pakar Sebut Swasembada Energi Dimulai dari Timur Indonesia, NTT Siap Suplai EBT
- Lifting Migas Lampaui Target, Pemerintahan Prabowo–Gibran dapat Pujian