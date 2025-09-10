7 Manfaat Susu Kedelai, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - SUSU kedelai merupakan salah satu jenis minuman kesukaan banyak orang.

Bagi mereka yang vegan atau tidak toleran terhadap laktosa, susu kedelai merupakan berkah.

Sumber susu bebas susu ini dibuat semata-mata dari kacang kedelai dan merupakan sumber manfaat kesehatan yang luar biasa.

Meskipun terus-menerus dianggap berbahaya bagi kesuburan pria, tidak ada bukti konklusif untuk hal yang sama.

Namun yang lebih penting adalah melihat banyak manfaat kesehatan yang ditawarkan minuman ini.

Dari obesitas hingga hipertensi, susu kedelai bisa bermanfaat untuk banyak masalah kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Penurunan berat badan

Manfaat susu kedelai yang pertama ialah bisa membantu menurunkan berat badan.