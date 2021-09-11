7 Manfaat Susu Kedelai, Ramah untuk Penderita Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan minuman yang baik untuk tubuh karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Jika Anda ingin berhenti minum susu dan menginginkan alternatif yang lebih sehat, susu kedelai adalah jawabannya.
Sumber susu bebas susu ini dibuat hanya dari kacang kedelai atau tepung kedelai, dan merupakan sumber manfaat kesehatan yang luar biasa.
Jika Anda alergi terhadap produk susu atau tidak toleran terhadap laktosa, maka kamu memiliki cukup banyak alasan untuk beralih ke susu kedelai.
Ini adalah minuman yang sangat bergizi yang secara alami kaya akan asam lemak esensial, protein, serat, vitamin, dan mineral.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Membantu penurunan berat badan
Manfaat susu kedelai yang pertama ialah membantu menurunkan berat badan.
Jika Anda peduli dengan berat badan dan kesehatan, minum susu kedelai lebih baik untuk Anda karena tidak mengorbankan nilai gizi lainnya.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu kedelai yang ternyata baik untuk kesehatan dan aman dikonsumsi penderita penyakit ini.
