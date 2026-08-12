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7 Manfaat Susu, Wanita Pasti Suka

7 Manfaat Susu, Wanita Pasti Suka
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Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan minuman padat nutrisi yang wajib kita konsumsi.

Susu juga sering diburu banyak orang apabila tubuhnya terasa lemah dan letih.

Dilansir dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Epi Taufik Spt, MVPH,Msi,PhD menyebut susu adalah salah satu minuman dengan khasiat cukup tinggi yang diperlukan tubuh.

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Sebab, susu memiliki berbagai kandungan yang sangat bagus bagi kesehatan.

Di antaranya ialah protein, lemak, vitamin, dan mineral. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi Penyakit Tipes

Seperti diketahui, susu telah banyak diperbincangkan mampu membantu pengobatan penyakit tipes.

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Menurut para ahli, susu memang mampu memberikan manfaat dalam meredakan peradangan pada usus yang terjadi pada penderita tipes.

Menjaga asupan nutrisi dan gizi dari makanan lain, serta menjalani instruksi dokter juga penting dilakukan.

Ada beberapa manfaat susu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan imunitas tubuh.

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