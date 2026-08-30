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7 Manfaat Teh Hijau yang Luar Biasa

7 Manfaat Teh Hijau yang Luar Biasa
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Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Salah satu manfaat paling populer dari teh hijau adalah membantu menurunkan berat badan sehat, yang menjadi salah satu alasan mengapa teh hijau sangat populer.

Biasanya, orang lebih suka minum teh panas di pagi hari. Namun, Anda akan terkejut mengetahui bahwa ada beberapa manfaat dari minum teh hijau sebelum tidur juga.

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Untuk memulai hari yang penuh semangat, teh hijau sebelum tidur, bisa menjadi pilihan yang sangat baik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan metabolisme

Beberapa penelitian medis telah membuktikan bahwa tidur nyenyak tanpa gangguan bisa membantu meningkatkan metabolisme.

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Minum teh hijau bisa membantu anda meningkatkan siklus tidur yang sehat.

2. Menghilangkan racun di tubuh

Minum teh hijau di malam hari merangsang pergerakan usus saat pagi hari dan membantu membuang semua limbah alami dari tubuh.

Ada beberapa manfaat teh hijau yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mencegah penuaan.

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