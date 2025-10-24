7 Manfaat Telur Ayam Kampung, Baik untuk Kesehatan Hati

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu jenis telur yang paling sering dikonsumsi adalah telur ayam kampung.

Telur ayam kampung dipercaya lebih baik dibandingkan dengan telur ayam ras.

Telur ayam kampung dipercaya masyarakat umum sebagai penambah stamina dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Telur ayam kampung dipercaya sebagai penambah stamina alami karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih menyehatkan dari telur biasa.

Telur ayam kampung biasanya dikonsumsi secara mentah atau dicampur dengan jamu oleh sebagian besar masyarakat umum.

Telur ayam kampung mengandung hampir semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu: Vitamin A; Vitamin B2; Vitamin B5; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin E; Fosfor; Folat; Selenium.

Istimewanya lagi, satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein.