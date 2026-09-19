7 Manfaat Terong Belanda, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - TERONG belanda merupakan salah satu makanan yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Tidak hanya daging terong belanda yang bermanfaat untuk kesehatan, ternyata kulit terong belanda pun memiliki banyak khasiat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kaya akan nutrisi

Terong belanda memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Untuk mengolah dan mengonsumsinya, direkomendasikan untuk tidak mengupas kulitnya agar kamu bisa merasakan semua manfaatnya.

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

Terong belanda kaya kandungan vitamin C. Manfaatnya bisa menjaga sistem kekebalan tubuh kalian jauh lebih baik.

Tentunya sangat bagus untuk menangkal berbagai risiko penyakit dan tidak mudah lelah.

3. Mengatasi penyakit mag

Penyakit mag merupakan penyakit yang disebabkan oleh asam lambung yang naik.

Ketika asam lambung ini mencapai batas, maka menyebabkan lambung terasa perih dan sering disebut dengan penyakit mag.