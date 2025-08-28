menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 7 Manfaat Tomat, Bantu Tingkatkan Plastisitas Saraf

7 Manfaat Tomat, Bantu Tingkatkan Plastisitas Saraf

7 Manfaat Tomat, Bantu Tingkatkan Plastisitas Saraf
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT sangat baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh Anda.

Mengonsumsi tomat sangat disarankan bagi penderita diabetes, infeksi saluran kemih, masalah pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan faktor lainnya.

Buah tomat ternyata mengandung berbagai macam vitamin yang baik untuk tubuh, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan juga vitamin B6.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Daya Ingat

Manfaat tomat yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan daya ingat.

Tomat juga mengandung vitamin B6 yang sangat baik untuk memproduksi hemoglobin, sehingga bisa mengatasi anemia dan kadar oksigen rendah dalam tubuh penyebab sesak napas.

Tidak hanya itu, vitamin B6 dalam tomat ini juga sangat baik untuk mengatasi depresi dan kehilangan ingatan, sekaligus meningkatkan daya ingat agar lebih tajam.

2. Sebagai Makanan Otak

Manfaat tomat mentah menjadi salah satu cara paling mudah dan ekonomis untuk meningkatkan asupan yang bertugas memproteksi otak karena kandungan karotenoid.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan daya ingat.

