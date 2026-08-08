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7 Manfaat Zaitun, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

7 Manfaat Zaitun, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
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Zaitun. Foto: foodhallonline

jpnn.com, JAKARTA - BUAH zaitun telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan.

Meskipun sering dianggap hanya sebagai hiasan cantik untuk minuman dan makanan Anda, manfaat zaitun lebih dari itu.

Selain memiliki rasa yang unik, buah zaitun juga memiliki nilai gizi yang tinggi.

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Ada banyak manfaat kesehatan dari buah zaitun karena kaya akan vitamin E dan antioksidan lainnya, yang bisa membantu mengurangi risiko kondisi kesehatan seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung.

Buah ini juga merupakan sumber vitamin A, tembaga, kalsium, zat besi, serta vitamin E yang baik.

Keunggulan lain dari buah zaitun adalah rendah kalori dan tinggi lemak sehat.

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Inilah mengapa buah zaitun sangat baik untuk kesehatan jantung Anda dan bisa mengurangi risiko penyakit kronis.

Namun, penting untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang tepat.

Ada beberapa manfaat buah zaitun yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya membantu meningkatkan kesehatan kulit.

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