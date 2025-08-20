menu
7 Merek Kendaraan Terbaru Bakal Meramaikan GIIAS Surabaya

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan digelar selama lima hari mulai 27-31 Agustus 2025 di Grand City Convex, Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com - SURABAYA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 akan digelar di Grand City Convex Surabaya, Jawa Timur, selama lima hari mulai 27 Agustus hingga 31 Agustus 2025.

Sebanyak 30 merek kendaraan akan mengikuti pameran otomotif terbesar di Indonsia itu.

Dari 30 itu, tujuh di antaranya merupakan merek kendaraan terbaru.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menjelaskan tujuh merek kendaraan terbaru itu ialah  AION, BAIC, Denza, Geely, GWM, dan Jaecoo, serta jenis sepeda motor Scomadi.

Sementara, 21 kendaraan penumpang yang akan meramaikan GIIAS ialah AION, BAIC, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, Vinfast dan Wuling.

Untuk kategori kendaraan komersial, DFSK akan turut berpartisipasi.

“Delapan merek kendaraan roda dua juga akan hadir, yaitu Aprilia, Kupprum, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, Umited E-Motor, dan Vespa,” kata Kukuh saat konferensi pers di Surabaya, Selasa (19/8).

Kukuh mengungkapkan pameran GIIAS yang telah digelar selama satu dekade di Surabaya ini memiliki potensi pasar yang sangat besar dan strategis bagi pertumbuhan industri otomotif nasional.

Tujuh merek kendaraan terbaru bakal meramaikan GIIAS Surabaya 2025. Catat tanggalnya.

