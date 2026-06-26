7 Minuman Ini Bikin Kolesterol Meningkat Drastis

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kolesterol baik sangat bermanfaat untuk membantu produksi vitamin D kortisol dan menyeimbangkan tubuh.

Oleh sebab itu, kadar kolesterol harus dalam batasan dan tidak boleh terlalu tinggi.

Jika kolesterol jahat berlebihan, akan membuat masalah dalam tubuh manusia.

Salah satu penyebab kolesterol jahat menjadi tinggi dan membahayakan kesehatan, ternyata bisa dipicu dari beberapa minuman ini.

Berikut beberapa minuman yang bisa meningkatkan kolesterol jahat dan membawa dampak buruk berkepanjangan, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Susu

Jangan salah, ternyata salah satu minuman penyebab kolesterol adalah susu.

Namun, Anda sebaiknya mulai membatasi mengonsumsi susu, apalagi bagi pengendap kolesterol tinggi menahun.