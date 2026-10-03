7 Minuman yang Aman Dikonsumsi di Pagi Hari untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Bagi banyak orang, pagi hari dimulai dengan secangkir kopi atau teh.

Namun, jika menyangkut penurunan berat badan, minuman pertama Anda sebaiknya adalah sesuatu yang meningkatkan metabolisme, mendukung pencernaan, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan bahkan membantu tubuh membakar kalori.

Bersama-sama, manfaat ini bisa mendorong penurunan berat badan yang lembut dan alami dari waktu ke waktu.

Jadi, apa yang bisa Anda minum sebagai pengganti minuman biasa Anda?

Air lemon hangat, teh hijau, dan bahkan kopi bulletproof adalah minuman pagi sederhana yang bisa meningkatkan hidrasi, mengurangi keinginan makan, dan memberi Anda energi yang stabil tanpa hanya bergantung pada kafein.

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Jika Anda mencari alternatif selain minuman biasa Anda, ada beberapa minuman pagi yang bisa mendukung penurunan berat badan yang sehat dan berkelanjutan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.