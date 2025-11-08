menu
7 Mitra Binaan Pertamina Pamerkan Potensi Pertanian di Agrinex 2025

7 Mitra Binaan Pertamina Pamerkan Potensi Pertanian di Agrinex 2025
Beberapa pengunjung melihat produk unggulan UMKM Binaan Pertamina di acara Agrinex 2025 di JIExpo Kemayoran, Kamis (6/11). Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina membawa tujuh mitra binaan unggulan dari berbagai sektor agrikultur dan turunannya, pada pameran akbar sektor pertanian, Agribusiness Indonesia Expo (Agrinex) 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 6 - 8 November 2025.

Partisipasi ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, pada sesi pembukaan pameran tersebut menyampaikan Kementerian UMKM mendorong meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Salah satunya melalui aplikasi bernama SAPA UMKM. SAPA UMKM dirancang sebagai platform terpadu yang berfungsi untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM di seluruh wilayah Tanah Air.

"Tujuannya adalah untuk memusatkan data, menyederhanakan layanan, dan membantu UMKM mengakses berbagai kebutuhan seperti legalitas, perizinan, sertifikasi halal, serta akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran," ujar Maman.

Maman menambahkan, aplikasi ini memiliki peran krusial dalam memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing UMKM.

Dengan demikian, dukungan dari pemerintah diharapkan dapat diberikan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Vice President PT Pertamina Muhammad Baron mengungkapkan, kehadiran UMKM binaan Pertamina ini diharapkan dapat memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan kualitas produk unggulan Indonesia.

"Hasil pertanian menjadi salah satu keunggulan Indonesia. Selain sebagai simbol ketahanan pangan, Pertamina juga mendorong UMKM sektor agriculture berkembang, menghasilkan produk berkualitas, termasuk menjajaki potensi ekspor," jelasnya.

