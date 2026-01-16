7 Motor Baru Harley Davidson Siap Meramaikan Pasar Otomotif 2026
jpnn.com - Harley-Davidson mengumumkan tujuh model terbaru yang siap memperkuat portofolio globalnya pada tahun ini.
Harley Davidaon telah menyiapkan motor touring mewah hingga edisi kolektor bernuansa sejarah.
Sorotan utama datang dari pembaruan signifikan di lini Grand American Touring.
Street Glide® Limited dan Road Glide® Limited terbaru hadir sebagai jawaban bagi pengendara yang mendambakan kenyamanan premium.
Keduanya dibekali mesin Milwaukee-Eight® VVT 117 yang menjanjikan performa bertenaga, tetapi halus.
Mesin anyar dipadukan dengan evolusi desain yang lebih modern dan fungsional.
Harley-Davidson juga menyematkan rak bagasi Grand Tour-Pak® yang didesain ulang, sistem audio Harley-Davidson® berperforma tinggi hasil kolaborasi dengan Rockford Fosgate®, serta sistem operasi Skyline™ OS.
Layar sentuh dengan navigasi terintegrasi dirancang untuk memudahkan pengendara tetap fokus dan nyaman selama touring.
Harley-Davidson mengumumkan tujuh model terbaru yang siap memperkuat portofolio globalnya pada tahun ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harley Davidson X440T: Wajah Baru Entry Level untuk Pasar Asia
- Daya Beli Melambat, Penjualan Mobil Baru Pada Oktober 2025 Turun 10 Persen
- Bukan Main, Ahmad Sahroni Punya Banyak Mobil Mewah di Garasi Rumahnya, Fantastis
- Sasar Rider Pemula, Harley-Davidson Merilis Moge Murah Rp 70 Jutaan
- Harley Davidson Serbu Pasar Moge Indonesia dengan Sejumlah Produk Anyar
- Detik-Detik Bendum Demokrat Renville Antonio Kecelakaan, Sopir Pikap Tak Punya SIM