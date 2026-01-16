menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » 7 Motor Baru Harley Davidson Siap Meramaikan Pasar Otomotif 2026

7 Motor Baru Harley Davidson Siap Meramaikan Pasar Otomotif 2026

7 Motor Baru Harley Davidson Siap Meramaikan Pasar Otomotif 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Portofolio motor baru Harley Davidson untuk 2026. Foto: harleydavidson

jpnn.com - Harley-Davidson mengumumkan tujuh model terbaru yang siap memperkuat portofolio globalnya pada tahun ini.

Harley Davidaon telah menyiapkan motor touring mewah hingga edisi kolektor bernuansa sejarah.

Sorotan utama datang dari pembaruan signifikan di lini Grand American Touring.

Baca Juga:

Street Glide® Limited dan Road Glide® Limited terbaru hadir sebagai jawaban bagi pengendara yang mendambakan kenyamanan premium.

Keduanya dibekali mesin Milwaukee-Eight® VVT 117 yang menjanjikan performa bertenaga, tetapi halus.

Mesin anyar dipadukan dengan evolusi desain yang lebih modern dan fungsional.

Baca Juga:

Harley-Davidson juga menyematkan rak bagasi Grand Tour-Pak® yang didesain ulang, sistem audio Harley-Davidson® berperforma tinggi hasil kolaborasi dengan Rockford Fosgate®, serta sistem operasi Skyline™ OS.

Layar sentuh dengan navigasi terintegrasi dirancang untuk memudahkan pengendara tetap fokus dan nyaman selama touring.

Harley-Davidson mengumumkan tujuh model terbaru yang siap memperkuat portofolio globalnya pada tahun ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI