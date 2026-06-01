7 Motor Raib Saat Konser di Tritan Point Bandung, Polisi Buru Pelaku

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak tujuh unit sepeda motor hilang saat event musik di Tritan Point, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu dan Minggu (30-31/5/2026).

Sepeda motor tersebut hilang di tempat parkir yang diketahui ilegal atau tidak resmi dari pihak panitia.

Informasi hilangnya sepeda motor ini berawal dari unggahan akun Instagram para korban pencurian sepeda motor (curanmor).

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, polisi tengah menyelidiki kasus curanmor ini. Para korban pun sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Panyileukan.

"Yang terkait hilang (motor saat) konser betul. Itu sudah ada laporan di Polsek. Ada tujuh laporan, ya kan hari Sabtu maupun Minggu kemarin, ada tiga sama empat (total tujuh laporan)," kata Anton saat dihubungi, Senin (1/6).

Anton menjelaskan, hasil penyelidikan sementara terungkap apabila tempat parkir TKP curanmor ini adalah parkir liar atau tidak resmi. Di sana, tidak ada CCTV dan juga jukir mengarahkan agar kendaraan tidak dikunci stang.

"Walaupun membayar tiket, mereka tidak menyiapkan tempat yang khususlah karena ya sembarang. Karena parkir liar itu kayaknya. Jadi enggak ada yang mengawas, enggak ada CCTV, ditambah lagi memang di situ setiap kendaraan diarahkan untuk tidak dikunci stang. Jadi semakin mempermudah pelaku untuk membawa kendaraan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anton mengungkapkan petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung saat ini tengah memburu terduga pelaku curanmor.