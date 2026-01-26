7 Pemuda Hilang di Lokasi Banjir Bandang Agam Ditemukan Tim SAR Gabungan, Begini Kondisinya
jpnn.com - LUBUK BASUNG - Sebanyak tujuh pemuda yang hilang saat melihat hulu Sungai Rangeh, lokasi banjir bandang di Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ditemukan dan dievakuasi Tim SAR Gabungan, Senin (26/1) dini hari.
Ketujuh pemuda itu dievakuasi dalam keadaan selamat.
Koordinator Lapangan Basarnas Padang Atta Priyono mengatakan ketujuh pemuda itu atas nama, Fahri, Fakhri, Rifal, Bima, Andika, Farel dan Romi.
Mereka dilaporkan hilang sejak Minggu (25/1) sore.
Korban ditemukan dalam kondisi selamat dan hanya mengalami kelelahan.
"Evakuasi korban menggunakan alat penerangan dari lokasi sampai ke permukiman," katanya di Lubuk Basung, Senin (26/1).
Dia menceritakan korban pergi melihat lokasi hulu Sungai Rangeh, lokasi banjir bandang yang melanda daerah itu pada akhir November 2025 lalu.
Saat hendak pulang, mereka tidak menemukan jalan atau lupa arah, sehingga korban berputar-putar di hutan.
