7 Pendaki Gunung Nokilalaki di Sulteng Dievakuasi, Begini Kondisinya

jpnn.com - PALU - Tim SAR Gabungan menemukan dan mengevakuasi tujuh pendaki Gunung Nokolalaki di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng). Ketujuh pendaki itu dievakuasi dari Gunung Nokolalaki dalam keadaan sehat.

Adapun tujuh pendaki tersebut atas nama Rani (18), Fahri (17), Farel (17), Ramadhan (25), Sigit (20), Deikal (18) dan Iman (17).

"Sudah dipastikan, ketujuh orang pendaki dalam keadaan sehat," kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Palu Muh Rizal di Palu, Minggu (13/9).

Dia menjelaskan operasi pencarian bersama unsur terkait dimulai sekitar pukul 08.40 WITA dari kaki Gunung Nokolalaki menuju lokasi terakhir di mana para korban beristirahat.

Lalu, dalam pencarian itu, tujuh orang tersebut ditemukan Tim SAR Gabungan sekitar Pukul 14.10 WITA pada koordinat 1°13'36.77"S 120° 9'22.71"E di Pos 3 Gunung Nokolalaki.

Rizal mengatakan setelah ditemukan, para korban dievakuasi ke posko dan diserahkan kepada pihak keluarga.

“Waktu tempuh dari titik penemuan korban ke posko SAR kaki Gunung Nokolalaki sekitar 75 menit dengan berjalan kaki," ujarnya.

Sebelumnya dilaporkan 11 orang pada Sabtu (12/9) melakukan kegiatan pendakian ke Gunung Nokilalaki sekitar pukul 07.00 WITA. Rencananya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak.