7 Pendaki Terjebak di Gunung Nokilalaki Sulteng, Basarnas Kerahkan Tim Pencarian

jpnn.com - PALU - Sebanyak tujuh pendaki dilaporkan terjebak di Pos 3 Gunung Nokilalaki di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Basarnas yang menerima laporan terkait kejadian itu langsung mengerahkan Tim SAR Gabungan untuk melakukan pencarian para pendaki yang terjebak tersebut.

Adapun tujuh pendaki yang sedang dalam pencarian atas nama Rani (18), Fahri, Farel, Ramadhan, Sigit, Deikal, dan Iman.

"Laporan kami terima dari rekan mereka, para pendaki kehabisan logistik di Pos 3 sehingga membutuhkan bantuan," kata Kepala Kantor SAR Palu Muh Rizal di Palu, Minggu (13/9).

Dia menjelaskan bahwa sekitar 11 orang melakukan kegiatan pendakian ke Gunung Nokilalaki, Sabtu (12/9), sekitar pukul 07.00 WITA. Mereka melanjutkan pendakian menuju puncak.

Namun, para pendaki kehabisan persediaan logistik makanan, sehingga belum dapat turun dari gunung. Hingga kini, tujuh orang lainnya masih terjebak di gunung tersebut.

"Empat orang memaksakan diri turun dari gunung, berupaya untuk mencari bantuan dan melaporkan kejadian itu kepada Basarnas pada Minggu (13/9) sekitar pukul 06.15 WITA," ujarnya.

Dia menambahkan Tim SAR dikerahkan sekitar pukul 06.32 WITA menggunakan kendaraan angkut personel milik Basarnas menuju kaki Gunung Nokilalaki.