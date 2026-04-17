7 Pernyataan dari Konkernas II PGRI 2026, Poin 2 & 6 Bikin Semua Guru Senang

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.015 peserta terdiri dari perwakilan Pengurus Besar PGRI, pengurus tingkat provinsi/daerah istimewa, kabupaten/kota, lembaga pendidikan PGRI, dan IGTKI PGRI dari seluruh Indonesia mengikuti Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PGRI 2026 yang dibuka oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti serta dihadiri Wamendikdasmen, Jaksa Agung, dan Sekda DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan pula Gerakan Nasional 1 Juta Guru sebagai komitmen PGRI dalam mewujudkan guru bermutu.

Dalam sambutannya, Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan dukungan terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pembangunan SDM melalui pendidikan berkualitas.

Ada tujuh poin pernyataaan Konkernas II PGRI sebagai berikut:

1. Perdamaian Dunia dan Kemanusiaan

PGRI menyerukan penghentian peperangan di kawasan Timur Tengah (termasuk konflik Iran, AS, dan Israel).

"PGRI mengutuk keras pembunuhan warga sipil, guru, dan anak sekolah, serta menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi ruang aman bagi masa depan dunia," kata Unifah saat pembukaan Konkernas II PGRI yanh dikemas bersamaan dengan Halalbihalal dengan tema: "Memperkuat Silaturahmi dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju" di Jakarta, Kamis (16/4) malam.

2. Rekrutmen CPNS Guru