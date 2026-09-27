7 PNS dan 14 PPPK Minta Dimutasi ke Daerah Asal, Ternyata Prosedur Berbeda

jpnn.com - KUPANG - Sebanyak 21 ASN yang terdiri dari tujuh PNS dan 14 PPPK asal Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang mengabdi di Provinsi Papua Pegunungan, ingin dimutasi ke daerah asal.

Kenginginan para PNS dan PPPK itu diajukan setelah salah satu anggota keluarga mereka menjadi korban penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma mengatakan pihaknya meneruskan keinginan 21 ASN asal Kabupaten Rote Ndao tersebut.

"Permintaan mutasi atau kepulangan tersebut berkaitan langsung dengan rasa aman para ASN dan keluarganya setelah peristiwa yang menimpa Wili Mbuik,” kata Johni Asadoma dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Jumat (26/9).

Ia mengatakan permintaan tersebut sudah disampaikan saat bertemu dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto di Jakarta, Jumat (25/9).

Puluhan ASN tersebut merupakan keluarga dekat Wili Mbuik, ASN korban kekejaman KKB.

Mereka juga sempat mendapatkan ancaman seusai kasus penembakan di Kabupaten Jayawijaya beberapa waktu lalu.

Ke-21 ASN tersebut terdiri atas tujuh PNS dan 14 PPPK yang saat ini bertugas di wilayah Papua, termasuk Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.