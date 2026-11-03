7 Polisi Polrestabes Surabaya Diperiksa Propam, Ini Dugaan Perkaranya, Berat

jpnn.com, SURABAYA - Tujuh personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Surabaya harus menjalani pemeriksaan oleh Bidang Propam Polda Jawa Timur.

Para personel itu diduga tidak menjalankan tugas secara profesional.

“Benar, sebagaimana yang telah disampaikan Kapolrestabes Surabaya, tujuh personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah dan sedang menjalani proses pemeriksaan dan klarifikasi oleh Bidpropam Polda Jawa Timur terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kepala Bidang Propam Polda Jatim Kombes Pol Iman Setiawan di Surabaya, Selasa.

Iman mengatakan pemeriksaan terhadap ketujuh personel tersebut telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, Bidpropam masih mendalami dugaan pelanggaran untuk memperoleh fakta secara utuh dan objektif.

“Proses pemeriksaan dan klarifikasi sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu dan sampai saat ini masih berjalan. Karena prosesnya belum selesai, kami belum dapat menyimpulkan hasil maupun bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Dia menegaskan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

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Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai prosedur.

Bidpropam Polda Jatim juga mengimbau semua pihak menghormati proses pemeriksaan yang masih berlangsung dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait hasil maupun mengaitkannya dengan kepentingan tertentu.