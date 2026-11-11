7 Santri di Jaksel Korban Pelecehan Seksual Oknum Kiai, Sahroni: Memprihatinkan

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku sangat prihatin terhadap 7 santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual oknum kiai F, pimpinan pondok pesantren di Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pada Senin (9/11), menyebut pihaknya menerima laporan polisi atas kasus itu pada 8 November 2026, dan langsung dilakukan penyelidikan.

Dari keterangan yang diperoleh polisi, F diduga melakukan pelecehan seksual dengan modus meminta santri memijatnya.

Sahroni prihatin lantaran kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan selama ini kerap mencuat dari wilayah pedesaan, tetapi kini kasus serupa justru terjadi di Jakarta Selatan, kawasan pusat perkotaan.

"Ini memprihatinkan sekali. Selama ini kita sering mendengar kasus pelecehan di lingkungan pendidikan terjadi di daerah atau pelosok, tetapi ternyata di wilayah perkotaan seperti daerah Jakarta Selatan pun tak luput dari aksi para predator biadab ini," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan dari kasus ini publik tidak boleh merasa bahwa lingkungan pendidikan di kota besar otomatis lebih aman, sehingga anak-anak harus mendapat perlindungan di mana pun.

"Di mana pun tempatnya, anak-anak harus mendapatkan perlindungan. Saya minta polisi mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para korban mendapat pendampingan serta perlindungan," tutur Sahroni.

Sahroni juga mengingatkan agar perhatian publik terhadap berbagai dinamika politik dan persoalan kepolisian belakangan ini tidak membuat masyarakat dan pemangku kepentingan lengah terhadap persoalan serius yang justru terjadi di depan mata.