7 September 30 Ribu GTK PPPK Paruh Waktu Turun ke Jalan, Mogok Mengajar Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 30 ribu GTK PPPK Paruh Waktu akan turun ke jalan pada 7 September mendatang.
Mogok mengajar nasional pun digelorakan GTK PPPK Paruh Waktu yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN).
Menurut Sekretaris Jenderal DPP GTKN Ratna Purwakesi, sesuai hasil rapat koordinasi (rakor) DPP, DPW, dan DPD GTKN se-Indonesia, dengan sangat terpaksa GTK PPPK Paruh Waktu mengambil sikap tegas, yaitu melakukan aksi damai.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan (GTK) PPPK paruh waktu yang nasibnya dalam ketidakpastian.
Kepastian status sangat dinantikan PPPK paruh waktu seluruh Indonesia karena cukup banyak yang akan masuk batas usia pensiun (BUP). Alangkah zalimnya pemerintah bila membiarkan guru dan tendik pensiun dengan status PPPK paruh waktu yang gajinya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari buruh.
"Sekolah bagus, fasilitas lengkap, sedangkan guru dan tendiknya tidak sejahtera serta diliputi kekhawatiran karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Apakah itu namanya keadilan?," kata Ratna kepada JPNN, Sabtu (15/8).
Setelah mencermati perkembangan kebijakan pemerintah terkait penuntasan status PPPK Paruh Waktu, serta mendengarkan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan dari berbagai daerah, terang Ratna, GTKN se-nusantara menyatakan sikap:
1. GTKN akan menempuh langkah perjuangan secara damai dan terukur
30 ribu GTK PPPK Paruh Waktu akan turun ke jalan pada 7 September mendatang sekaligus melakukan aksi mogok mengajar secara nasional
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