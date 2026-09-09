7 Tahun Menahan Diri, Lea Simanjuntak Kembali dengan Ruang di Hatimu

jpnn.com, JAKARTA - Diva kenamaan, Lea Simanjuntak akhirnya hadir dengan karya terbaru. Setelah tujuh tahun menahan diri, dia kini merilis single yang bertitel Ruang di Hatimu.

Lea Simanjuntak mengatakan bahwa Ruang di Hatimu merupakan karya yang lahir dari pengalaman paling personal sekaligus menjadi rilisan pertamanya sejak 2019.

Menurutnya, jeda panjang tersebut bukan kekosongan, melainkan ruang untuk mengendapkan pengalaman. Ruang di Hatimu hadir bukan sebagai upaya kembali ke panggung, tetapi sebagai pernyataan yang matang tentang kehadiran, harapan, dan arti diberi tempat di hati seseorang.

Lagu tersebut berangkat dari sebuah titik balik dalam hidup Lea Simanjuntak, momen ketika kelelahan bertemu dengan kehadiran yang tidak terduga.

“Di saat hidup saya sedang lelah dan kehilangan arah, tiba-tiba hadir seseorang. Kehadirannya membawa perubahan, dan mendatangkan harapan. Sejak itu saya ingin memberi lebih, perhatian yang khusus, momen, cerita yang lebih dalam bersamanya, meski saya tidak tahu berapa lama kesempatan itu diberikan. Yang terpenting, saya ingin menjadi ruang di hatinya," ungkap Lea Simanjuntak.

Perasaan itu diterjemahkan ke dalam warna adult pop-jazz, hangat, dewasa, dan lapang, ruang yang cukup bagi karakter vokal sopran Lea Simanjuntak untuk bercerita tanpa perlu meninggikan suara.

Dalam penggarapan single Ruang di Hatimu, dia dipertemukan kembali dengan rekan lamanya sesama musisi, Nur Satriatama yang dipercaya duduk sebagai produser sekaligus penulis lagu.

Sentuhan produksinya membentuk aransemen yang presisi namun tetap bernapas, sesuai ekspektasi keduanya sejak awal.