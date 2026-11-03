7 Tahun Menanti, Ribuan Orang Langsung Mengantre Mitsubishi Pajero Terbaru
jpnn.com - Kerinduan pencinta SUV tangguh pada sosok Mitsubishi Pajero terbaru akhirnya terbayar tuntas.
Setelah tujuh tahun absen tanpa generasi baru, kembalinya sang legenda langsung disambut ledakan antusiasme pasar.
Tak butuh waktu lama. Hanya dalam tempo kurang dari sebulan sejak pemesanan dibuka 1 Oktober lalu, Mitsubishi Motors Corp. mencatat angka fantastis: 5.500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sudah mengantre.
Angka ini jelas di luar dugaan. Target awal perusahaan yang menyasar 4.000 unit hingga Maret mendatang ludes terlampaui, bahkan sebelum unitnya resmi meluncur di jalanan pada 17 Desember nanti.
"Kami berharap bisa terus mendorong penjualan dengan mengomunikasikan karakter dan keunggulan Pajero secara efektif kepada konsumen," ujar Presiden Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura, saat menyapa media di Tokyo.
Kishiura tak menampik bahwa bayang-bayang lonjakan harga bahan bakar menjadi tantangan tersendiri.
Namun, pesona Pajero sepertinya terlalu kuat untuk diabaikan.
Sejak debut pertamanya pada 1982 dan rekor legendarisnya di ajang reli dunia 1985, Pajero bukan sekadar mobil. Ia adalah simbol ketangguhan.
Kerinduan pencinta SUV tangguh pada sosok Mitsubishi Pajero terbaru akhirnya terbayar tuntas.
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