7 Teh Herbal Ini Bantu Anda Mudah Tidur Nyenyak Tanpa Gangguan

jpnn.com, JAKARTA - MENDAPATKAN tidur malam yang cukup bisa memberi manfaat luar biasa bagi kesehatan Anda.

Berjuang dengan malam tanpa tidur nyenyak? Anda tidak sendirian.

Banyak dari kita merasa sulit untuk tertidur karena stres sepanjang hari dan pikiran yang tidak berhenti berpacu.

Baca Juga: 4 Teh Herbal untuk Menurunkan Berat Badan

Pada saat-saat seperti itu, Anda membutuhkan sesuatu untuk menenangkan diri dan meningkatkan relaksasi.

Jadi, mengapa tidak mencoba secangkir teh? Ya, itu mungkin terdengar mengejutkan bagi Anda karena teh seharusnya membangunkan kamu.

Namun, ada beberapa jenis teh yang secara khusus dirancang untuk membantu Anda rileks dan tidur nyenyak juga.

Secangkir teh ini cukup untuk membantu Anda tidur lebih baik. Jadi, apakah Anda siap untuk mengetahui beberapa teh terbaik sebelum tidur untuk tidur?

Berikut adalah teh sehat sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengatasi insomnia, seperti dikutip laman Healthshots.com.