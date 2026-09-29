menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » 7 Temuan Ditjen PAS Masalah Lapas Cibinong, Ada yang Janggal?

7 Temuan Ditjen PAS Masalah Lapas Cibinong, Ada yang Janggal?

7 Temuan Ditjen PAS Masalah Lapas Cibinong, Ada yang Janggal?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (28/9). Rapat tersebut meminta penjelasan dan tindak lanjut hasil sidak Ombudsman RI pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. FOTO: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imipas Mashudi mengungkap hasil pemeriksaan sementara oleh tim investigasi internal mengenai fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tim investigasi Ditjen PAS itu disampaikan Mashudi kepada Komisi XIII DPR RI dalam rapat yang berlangsung Senin (289/2026).

Mashudi menyebut setidaknya tujuh poin temuan. Hasil pemeriksaan sementara tersebut masih dilakukan investigasi dan pendalaman lanjutan.

Baca Juga:

"Langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," kata Mashudi di hadapan legislator bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Ini 7 Temuan Tim Investigasi

1. Bangunan Seperti Apartemen

Baca Juga:

Mashudi menjelaskan bangunan seperti apartemen yang didapati dalam inspeksi mendadak Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026) merupakan rumah dinas atau mes pegawai yang berjumlah 16 unit.

Dia menyebut bangunan yang dibangun dari 2021 hingga 2025 itu terdiri atas tiga unit dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Dirjen PAS Kementerian Imipas Mashudi mengungkap hasil investigasi soal fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Ada yang janggal? Silakan dibaca temuannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI