7 Temuan Ditjen PAS Masalah Lapas Cibinong, Ada yang Janggal?

jpnn.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imipas Mashudi mengungkap hasil pemeriksaan sementara oleh tim investigasi internal mengenai fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tim investigasi Ditjen PAS itu disampaikan Mashudi kepada Komisi XIII DPR RI dalam rapat yang berlangsung Senin (289/2026).

Mashudi menyebut setidaknya tujuh poin temuan. Hasil pemeriksaan sementara tersebut masih dilakukan investigasi dan pendalaman lanjutan.

"Langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," kata Mashudi di hadapan legislator bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Ini 7 Temuan Tim Investigasi

1. Bangunan Seperti Apartemen

Mashudi menjelaskan bangunan seperti apartemen yang didapati dalam inspeksi mendadak Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026) merupakan rumah dinas atau mes pegawai yang berjumlah 16 unit.

Dia menyebut bangunan yang dibangun dari 2021 hingga 2025 itu terdiri atas tiga unit dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).