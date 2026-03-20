7 Tenda Kelas Darurat Dibangun untuk Anak Palestina di Gaza Utara

Anak-anak Palestina di Gaza. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membangun tujuh tenda kelas darurat bagi anak-anak di wilayah Beit Lahia, Gaza Utara, Palestina.

Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di tengah krisis kemanusiaan.

Pembangunan kelas darurat tersebut bertujuan menghadirkan ruang belajar sementara yang lebih layak.

Setiap tenda dilengkapi meja dan kursi agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih nyaman.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, menegaskan bahwa akses pendidikan harus tetap dijaga meski berada dalam situasi darurat.

Menurutnya, keberadaan ruang belajar yang aman menjadi kebutuhan penting bagi anak-anak.

“Kami ingin anak-anak di Gaza tetap memiliki ruang belajar yang aman dan layak. Tenda kelas darurat ini diharapkan membantu mereka melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada di tengah situasi sulit,” ujar Sodik dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Dia menambahkan, pembangunan fasilitas ini juga menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak terdampak konflik, agar mereka tetap memiliki harapan dan semangat belajar.

