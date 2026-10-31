7 Tip Merawat Mesin Motor Agar Performa Tetap Terjaga
jpnn.com, JAKARTA - Mesin motor bekerja mirip tubuh manusia; ia butuh perhatian konsisten agar performanya tak tergerus usia dan pemakaian harian.
Manager Public Relations, YRA & Community PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg. Rifki Maulana mengingatkan bahwa keandalan mesin sangat bergantung pada kedisiplinan pemiliknya.
"Performa mesin yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga dipengaruhi kesadaran pengendara dalam merawatnya secara berkala," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (31/10).
Pemeriksaan komponen penunjang membantu mengidentifikasi potensi kendala sejak dini."
Agar tarikan motor kesayangan tetap padat dan ngacir, berikut 7 langkah perawatan ringan:
1. Pantau Selang Bahan Bakar
Jalur distribusi BBM adalah urat nadi mesin. Cek kondisi selang secara berkala untuk memastikan tidak ada retakan atau potensi kebocoran.
Penggunaan cairan pembersih seperti Yamalube Carbon Cleaner juga efektif menyapu endapan karbon yang membandel di ruang bakar.
2. Jangan Biarkan Saringan BBM Memampat
Saringan bahan bakar bertugas menahan kotoran dan endapan (sludge) dari tangki agar tak lolos ke ruang pembakaran.
Mesin motor bekerja mirip tubuh manusia; ia butuh perhatian konsisten agar performanya tak tergerus usia dan pemakaian harian.
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