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7 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel dalam 24 Jam Terakhir

7 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel dalam 24 Jam Terakhir
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Arsip foto - Serangan militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan 910 warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. (Anadolu Agency/pri.)

jpnn.com - GAZA - Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (29), menyatakan tujuh warga negara Palestina tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir.

Selain korban tewas, sebanyak 31 warga lainnya mengalami luka akibat serangan Israel.

"Selama 24 jam terakhir, tujuh jasad dievakuasi ke rumah sakit di seluruh Jalur Gaza. Sebanyak 31 lainnya mengalami luka," demikian menurut Kemenkes Gaza.

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Kemenkes menambahkan bahwa sebagian korban masih terjebak di bawah reruntuhan lantaran tim ambulans dan pertahanan sipil hingga kini belum dapat menjangkau mereka.

Berdasarkan data kementerian, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, jumlah korban tewas telah mencapai 1.334 orang, sementara 4.429 lainnya terluka.

Selain itu, jasad 815 orang yang sebelumnya tewas dalam operasi Israels di Jalur Gaza telah dievakuasi dari reruntuhan. (antara/jpnn)

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Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (29), menyatakan tujuh warga negara Palestina tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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