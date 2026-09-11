7 Wilayah Riau Diprediksi Hujan Lebat dan Petir, BMKG Beri Peringatan

jpnn.com, PEKANBARU - Sejumlah wilayah di Provinsi Riau berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat (11/9/2026).

Kondisi cuaca tersebut diperkirakan terjadi secara bergantian mulai pagi, siang, sore, malam hingga dini hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Gita Dewi S menyebut tujuh wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru.

“Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah tersebut pada pagi, sore dan malam/dini hari,” ungkap Gita.

Pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang berpeluang mengguyur sebagian wilayah Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Pekanbaru.

Memasuki siang hingga sore, kondisi cuaca diperkirakan kabur hingga cerah berawan. Namun, hujan ringan sampai sedang masih berpotensi terjadi di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Indragiri Hulu, Dumai, dan Pekanbaru.

Pada malam hari, hujan diperkirakan turun di sebagian wilayah Siak, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pekanbaru. Sementara dini hari, potensi hujan masih terdapat di Rokan Hilir, Siak, dan Pekanbaru.