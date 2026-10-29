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70 Pelajar Lolos ke Final Olimpiade Genomik Indonesia 2026

70 Pelajar Lolos ke Final Olimpiade Genomik Indonesia 2026
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Prof Amin Soebandrio peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto: ANTARA/HO-Aspri

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 70 pelajar dari berbagai daerah di Indonesia berhasil lolos ke babak final Olimpiade Genomik Indonesia (OGI) 2026.

Mereka akan bersaing dalam kompetisi yang berlangsung di Jakarta dan Bogor pada 13–15 November 2026.

Para finalis tersebut terpilih setelah melewati serangkaian seleksi yang dimulai sejak Juli 2026.

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Tahun ini, OGI mencatat sebanyak 5.118 peserta dari jenjang sekolah dasar (SD) kelas IV–VI, sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.312 peserta melaju ke babak semifinal yang diselenggarakan melalui sistem computer based test (CBT).

Seleksi kemudian menyaring 70 peserta terbaik untuk mengikuti babak final secara langsung.

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OGI 2026 diselenggarakan oleh Indonesia Mengajar bersama Regene Academy, divisi edukasi Regene Genomics.

Menurut penyelenggara, kompetisi ini menjadi olimpiade sains genomik pertama di Indonesia yang terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Sebanyak 70 pelajar dari berbagai daerah lolos ke final Olimpiade Genomik Indonesia 2026

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