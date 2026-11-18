70 Pengusaha Jateng-Kaltim Teken Bisnis Rp 10,5 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 70 pelaku usaha Jawa Tengah (Jateng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) menyepakati kerja sama bisnis dengan potensi nilai ekonomi Rp 10,5 miliar.
Kesepakatan itu mencakup peternakan domba, perdagangan plywood, hingga pemasaran kopi robusta.
Para pelaku usaha menandatangani kesepakatan itu di Ballroom Horison Ultima Sentraland Simpanglima, Kota Semarang, Rabu (18/11/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Foto: Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyaksikan penandatanganan tersebut.
Kegiatan ini menindaklanjuti kerja sama antardaerah yang Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemprov Kaltim jalin pada Agustus 2026.
Dari sektor peternakan, Muji Jaya Farm asal Tegal menjalin kerja sama dengan Ultima Farm Samarinda.
Sebanyak 70 pelaku usaha Jawa Tengah (Jateng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) menyepakati kerja sama bisnis dengan potensi nilai ekonomi Rp 10,5 miliar.
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