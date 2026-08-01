70 Pertemuan dalam Satu Agenda, KADIN DKI Percepat Jembatan Bisnis RI-Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta memperkuat jejaring bisnis Indonesia–Jepang melalui kegiatan Business Matching KADIN DKI Jakarta bersama Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center di Tokyo, Jepang, Kamis, 30 Juli 2026.

Pertemuan ini menjadi kunjungan dan kolaborasi kedua KADIN DKI Jakarta dengan Tokyo SME Support Center, sekaligus menunjukkan kesinambungan hubungan antara pelaku usaha Jakarta dan Jepang.

Kegiatan yang diinisiasi bersama KADIN DKI Jakarta dan Tokyo SME Support Center tersebut mempertemukan 10 perusahaan Indonesia dengan lebih dari 60 perusahaan Jepang, dengan total sekitar 70 pertemuan bisnis.

Pertemuan dilakukan secara langsung untuk membuka peluang kerja sama konkret, mulai dari perdagangan, distribusi, kemitraan teknologi, hingga pengembangan investasi dan akses pasar.

Business matching dibuka oleh Mr. Tarao Mitsuchika, President and CEO Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center dan dihadiri oleh Merry Astrid, Atase Perdagangan KBRI Tokyo. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut memperkuat upaya membangun konektivitas bisnis yang lebih erat antara Jakarta dan Tokyo.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan kunjungan kedua ini membawa misi yang lebih konkret.

Menurutnya, hubungan bisnis Indonesia dan Jepang perlu terus dikembangkan dari sekadar pertemuan dan pertukaran informasi menuju kemitraan yang menghasilkan transaksi, investasi, transfer teknologi, serta perluasan pasar bagi dunia usaha.

“Kami datang ke Tokyo bukan sekadar membawa kartu nama, tetapi membawa peluang. Targetnya sederhana: pertemuan hari ini harus membuka pintu bagi transaksi dan kolaborasi esok hari,” ujar Diana Dewi.