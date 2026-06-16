700 Anak Ikut Sunatan Massal yang Digelar Pakuwon, EMC dan YPP

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 700 anak mengikuti sunat massal yang digelar Pakuwon Group bekerja sama dengan EMC Healthcare dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP).

Kegiatan sunatan massal anak usia 5 hingga 12 tahun itu dimulai sejak Selasa (16/6/2026) pagi di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Acara sosial tersebut melibatkan sekitar 120 dokter dari EMC Healthcare dan ASDOKI (Asosiasi Dokter Khitan Indonesia), didukung 90 perawat untuk memberikan layanan sunat yang aman dan nyaman bagi peserta.

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Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) yang juga Direktur Emtek Media, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Imam Sudjarwo, M.Si., mengatakan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar menjalani sunat dengan layanan kesehatan yang memadai.

Dia pun mengatakan jumlah peserta yang mencapai sekitar 700 anak merupakan angka yang tidak sedikit.

"Ini jumlah yang tidak sedikit. Yang lebih istimewa lagi, hampir 700 anak ini bisa diselesaikan dalam satu hari dengan dukungan 120 dokter dan juga perawat," ungkap Imam dalam keterangan resmi.

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Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur EMC Healthcare, Jusup Halimi, menekankan EMC Healthcare juga menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan pasien (patient safety) selama pelaksanaan sunatan massal tersebut.

Dia mengatakan aspek keselamatan pasien (patient safety) menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sunat massal tersebut. Dengan prinsip patient safety, setiap anak mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas.