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700 Peserta Ramaikan IPEKA RUN 2026, Dorong Pendidikan Karakter Lewat Olahraga

700 Peserta Ramaikan IPEKA RUN 2026, Dorong Pendidikan Karakter Lewat Olahraga
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Sekolah Kristen IPEKA Grand Wisata untuk pertama kalinya menggelar IPEKA RUN 2026: RUN2RISE pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Foto dok. IPEKA

jpnn.com - BEKASI - Sekitar 700 peserta memadati kawasan Sekolah Kristen IPEKA Grand Wisata, Bekasi, Sabtu (8/8), untuk mengikuti IPEKA RUN 2026: RUN2RISE.

Ajang lari sejauh lima kilometer ini menjadi cara sekolah mengajak murid, keluarga, dan masyarakat membangun gaya hidup sehat sekaligus menanamkan nilai disiplin, sportivitas, dan kebersamaan.

IPEKA RUN digelar untuk pertama kalinya tahun ini dan terbuka bagi masyarakat umum, keluarga, pelajar, hingga komunitas lari.

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Peserta menempuh rute sepanjang lima kilometer dengan titik start dan finis di Lapangan Sekolah Kristen IPEKA Grand Wisata.

"Penyelenggaraan acara dengan melibatkan murid secara langsung dalam kepanitiaan bersama guru dan staf," kata Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPEKA Grand Wisata, Jonny Kurniawan, Sabtu (8/8).

Melalui keterlibatan tersebut, para murid mendapat kesempatan belajar di luar kelas, mulai dari mengatur kegiatan, berkomunikasi, bekerja dalam tim, hingga mengambil tanggung jawab.

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Kegiatan olahraga dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter murid.

“Kami percaya melalui kegiatan ini, murid belajar mengenai disiplin, sportivitas, kerja sama, kepemimpinan, dan tanggung jawab,” ujarnya.

Panitia juga menghadirkan Bazaar & Food Festival yang melibatkan pelaku UMKM lokal, penampilan murid, dan lain-lain.

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