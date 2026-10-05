7.010 Pelajar Adu Kemampuan Sains & Bahasa Tingkat Nasional di IYSLO 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 7.010 pelajar mengikuti ajang tingkat nasional Indonesian Youth Science and Language Olympiad (IYSLO) 2026 yang diselenggarakan Perkumpulan Pegiat Sains Madrasah (PPSM) Indonesia, Minggu (4/10/2026).

Ribuan peserta dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA sederajat mengikuti kompetisi secara daring dari daerah masing-masing. Pelaksanaan lomba berlangsung sejak pagi hingga sore dan dibagi ke dalam enam sesi.

Sesi pertama dimulai pukul 07.30 WIB dengan bidang Matematika untuk seluruh level. Setelah itu, kompetisi dilanjutkan dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, kemudian IPA, IPS, hingga Bahasa Indonesia. Sesi terakhir berakhir pukul 15.00 WIB.

Pembagian sesi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan tahun ini mengingat jumlah peserta mencapai 7.010 orang. Setiap peserta mengikuti jadwal sesuai bidang dan level kompetisi yang dipilih.

IYSLO 2026 mempertandingkan 21 bidang kompetisi berdasarkan jenjang dan level peserta. Level 1 diperuntukkan bagi siswa kelas 1 dan 2 SD/MI, Level 2 untuk kelas 3 dan 4, serta Level 3 untuk kelas 5 dan 6. Sementara itu, siswa SMP/MTs masuk Level 4 dan siswa SMA/MA berada pada Level 5.

Bidang yang diperlombakan meliputi Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Arab dengan ketersediaan bidang yang disesuaikan pada masing-masing level.

Ketua PPSM Indonesia sekaligus Ketua Panitia IYSLO 2026, Mohamad Tafrikan, M.Si., mengatakan kualitas penyelenggaraan menjadi perhatian PPSM seiring dengan besarnya antusiasme peserta.

“Kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ajang ini,” kata Tafrikan.