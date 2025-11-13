70mai A410 Hadir dengan Fitur Anyar, Bisa Catat Data Perjalanan, Harga Rp 1 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Invens Sukses Indonesia selaku distributor tunggal 70mai di Indonesia kembali menambah jajaran produknya dengan meluncurkan kamera dasbor (Dashcam) 70mai A410.

Produk baru itu menawarkan perlindungan yang lengkap, cerdas, dan harga terjangkau.

Direktur PT Invens Sukses Indonesia, Winsen menjelaskan produk baru ini hadir dengan dua kamera yang bisa menghasilkan rekaman lebih akurat.

Kamera depan 70mai A410 memiliki resolusi 2.5K, sedangkan kamera belakang beresolusi 1080P.

Hasil rekamannya tajam dan stabil, memastikan momen penting seperti pelat nomor, rambu lalu lintas, hingga kondisi sekitar terekam dengan akurat.

"70mai A410 dibekali dengan teknologi HDR tingkat perangkat keras untuk menghasilkan pencahayaan yang lebih seimbang," ungkap Winsen dalam siaran persnya, Kamis (13/11).

Dengan adanya teknologi HDR memungkinkan kamera bisa menangkap gambar saat berkendara di malam hari, sinar matahari, atau bahkan di area dengan pencahayaan rendah seperti terowongan, gambar tetap terlihat terang dan detail.

Salah satu fitur unggulan pada produk tersebut adalah Buffered Emergency Recording. Fitur itu bisa secara otomatis menyimpan rekaman dari beberapa detik sebelum hingga sesudah terjadinya benturan.