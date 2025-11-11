70mai Merilis Dashcam T800, Tawarkan Perlindungan Lengkap Dari Segala Arah

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan dashboard camera (dashcam) 70mai resmi meluncurkan resmi merilis produk baru, Dashcam T800 kepada publik di Indonesia pada Selasa (11/11).

Produk baru itu disebut memberikan perlindungan komprehensif kepada pengemudi mulai dari depan, belakang, hingga dalam kendaraan.

Direktur PT Invens Sukses Indonesia (70mai), Winsen mengatakan T800 dirancang sebagai asisten cerdas yang menjaga pengemudi tetap aman, terhubung, dan tenang baik saat berkendara maupun ketika kendaraan sedang terparkir.

"Dengan kemampuan merekam tampilan depan, belakang, dan interior secara bersamaan, T800 memastikan tidak ada momen penting yang terlewat," ungkap dia dalam siaran persnya, Selasa (11/11).

70mai 4K T800 didukung sensor Sony STARVIS 2. Kamera itu menghasilkan rekaman 4K sejati pada 60 FPS untuk bagian depan dan belakang, serta 1080P HDR untuk kamera interior.

Teknologi HDR tiga saluran memungkinkan hasil rekaman tetap tajam dan detail.

Produk baru itu bahkan bisa menangkap gambar di kondisi sulit seperti cahaya terlalu terang atau terlalu redup.

Pelat nomor, marka jalan, hingga ekspresi di dalam kabin tetap terekam dengan jelas.