70mai Merilis Dashcam T800, Tawarkan Perlindungan Lengkap Dari Segala Arah
jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan dashboard camera (dashcam) 70mai resmi meluncurkan resmi merilis produk baru, Dashcam T800 kepada publik di Indonesia pada Selasa (11/11).
Produk baru itu disebut memberikan perlindungan komprehensif kepada pengemudi mulai dari depan, belakang, hingga dalam kendaraan.
Direktur PT Invens Sukses Indonesia (70mai), Winsen mengatakan T800 dirancang sebagai asisten cerdas yang menjaga pengemudi tetap aman, terhubung, dan tenang baik saat berkendara maupun ketika kendaraan sedang terparkir.
"Dengan kemampuan merekam tampilan depan, belakang, dan interior secara bersamaan, T800 memastikan tidak ada momen penting yang terlewat," ungkap dia dalam siaran persnya, Selasa (11/11).
70mai 4K T800 didukung sensor Sony STARVIS 2. Kamera itu menghasilkan rekaman 4K sejati pada 60 FPS untuk bagian depan dan belakang, serta 1080P HDR untuk kamera interior.
Teknologi HDR tiga saluran memungkinkan hasil rekaman tetap tajam dan detail.
Produk baru itu bahkan bisa menangkap gambar di kondisi sulit seperti cahaya terlalu terang atau terlalu redup.
Pelat nomor, marka jalan, hingga ekspresi di dalam kabin tetap terekam dengan jelas.
Perusahaan dashboard camera (dashcam) 70mai resmi meluncurkan resmi merilis produk baru, Dashcam T800. Cek harganya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 70mai Akan Berikan Kejutan Pada Harbolnas, Ada Promo Menarik
- Permudah Jangkauan Konsumen, 70mai Buka Store Pertama di Jakarta Barat
- Dashcam Terbaru DEKKA Hadir di GIIAS 2025, Jangan Lewatkan Promo Spesial!
- Dashcam BlackVue ELITE 8 Series Dirilis, Diskon Spesial Selama GIIAS 2025
- 70mai Merilis A800SE di GIIAS 2025, Dascham 4K dengan Fitur Kekinian, Harga Terjangkau
- 70mai Meluncurkan Dashcam Terbaru, Bisa Merekam 360 Derajat, Sebegini Harganya