710 Peserta Berjuang Saat Audisi The Icon Indonesia di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Audisi ajang pencarian bakat menyanyi, The Icon Indonesia akhirnya memasuki kota ketiga yakni Bandung.

Adapun proses audisi yang bertempat di Universitas Widyatama Bandung pada Minggu, 8 Februari 2026 disambut antusias oleh calon peserta.

Audisi offline ketiga yang dilaksanakan The Icon Indonesia itu diikuti oleh sebanyak 710 orang peserta dari berbagai daerah di Bandung dan sekitarnya.

"Kami menyelenggarakan audisi melalui berbagai cara, di antaranya audisi offline dan online, serta special hunt ke beberapa kota. Kami berharap lewat ajang ini, akan semakin banyak talenta-talenta muda berbakat yang terjun ke dalam ekosistem industri hiburan tanah air," ungkap Banardi Rachmad, Deputy Director Programming SCTV.

Rafael Tan yang hadir sebagai juri tamu mengaku terkesan dengan peserta The Icon Indonesia di Kota Bandung.

Sebelum melakukan penjurian, dia juga berkesempatan menyapa dan memberikan semangat motivasi pada peserta.

Tidak hanya itu, Rafael Tan juga mengajak peserta untuk berduet dan bernyanyi bersama membawakan beberapa lagu, di antaranya I Heart You.

"Ini menjadi pengalaman baru untuk saya melihat talenta luar biasa anak muda sekarang yang memiliki potensi bernyanyi di genre pop. Mungkin ada beberapa yang nervous saat bertemu juri, tapi tadi juga saya melihat ada yang sudah prepare banget, jadi terlihat santai," ujar Rafael Tan.