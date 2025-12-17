menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » 72 Emas SEA Games 2025, Menpora: Atlet Indonesia Tak Gentar Hadapi Tekanan Tuan Rumah

72 Emas SEA Games 2025, Menpora: Atlet Indonesia Tak Gentar Hadapi Tekanan Tuan Rumah

72 Emas SEA Games 2025, Menpora: Atlet Indonesia Tak Gentar Hadapi Tekanan Tuan Rumah
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir terus memberikan motivasi kepada atlet SEA Games 2025. Foto: fajar/kemenpora.go.id

jpnn.com - Hingga Rabu (17/12/2025) pukul 16:30 WIB, kontingen Indonesia terus menunjukkan performa impresif di ajang SEA Games 2025.

Sebanyak 72 emas, 77 perak, dan 82 perunggu diraih. Torehan tersebut memantapkan posisi Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara perolehan medali.

Indonesia makin menjauh dari kejaran Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan torehan 56 emas.

Pencapaian ini disebut tak lepas dari motivasi kuat para atlet setelah mendapat pesan langsung dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir. 

Erick menegaskan para atlet tidak boleh lengah meski target emas harian terus terlampaui dari hari ke hari.

Semangat para duta bangsa di arena olahraga juga makin berlipat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar Rp 1 miliar bagi setiap atlet peraih medali emas.

Janji tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet yang menunjukkan karakter patriotik serta fighting spirit tinggi sepanjang kompetisi.

Tekad kuat tersebut terlihat dari mental bertanding para atlet Indonesia yang tak gentar menghadapi lawan, termasuk tuan rumah Thailand.

