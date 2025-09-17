7.375 Honorer Pemkot Bandung Ditetapkan Jadi PPPK Paruh Waktu
jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak 7.375 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu.
Ribuan honorer itu sebelumnya sudah diusulkan menjadi PPPK paruh waktu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung ke pemerintah pusat.
“Sudah diusulkan, kemudian dari menPAN-RB sudah ada penetapan sebanyak itu. Jadi, sudah masuk dan sudah kami umumkan," kata Kepala BKPSDM Kota Bandung Evi Hendarin, Rabu (17/9).
Berdasarkan data BKPSDM, total ada 7.375 PPPK paruh waktu yang ditetapkan, dengan perincian 688 guru, 321 tenaga kesehatan, dan 6.366 tenaga teknis.
Menurut Evi, untuk saat ini semua PPPK paruh waktu tersebut tengah menjalani proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) dan dipastikan sudah bekerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
"Mereka (tenaga honorer) sudah bekerja sebetulnya, cuma sekarang diafirmasi untuk menjadi PPPK paruh waktu berdasarkan KepmenPAN 16 Tahun 2024," ungkapnya.
PPPK paruh waktu tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan skema upah disesuaikan ketersediaan anggaran.
Namun demikian, Evi belum bisa memastikan besaran anggaran yang disiapkan untuk PPPK paruh waktu tersebut. "Anggarannya sudah disiapkan karena mereka sudah bekerja dan sudah diberikan upah. (Anggaran) adanya di masing-masing OPD," kata Evi.
7.375 honorer di lingkungan Pemkot Bandung ditetapkan menjadi PPPK paruh waktu. Anggaran untuk PPPK paruh waktu sudah disiapkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 1.207 Penerima Bansos di Kota Bandung Dicoret Gegara Judol
- Sangat Disayangkan, Nama Baru Lulus Jadi PPPK Paruh Waktu, yang Lama Gigit Jari, di Mana Keadilan?
- Pak Zul Menegaskan soal Gaji dan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu
- Nama-nama Baru Lulus PPPK Paruh Waktu, Honorer Asli Tersingkir, Wakil Rakyat Singgung Ordal
- Sejumlah Honorer Senior Tidak Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Ya Ampun
- Ketahuilah, Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Tidak Berdampak pada Besaran Gaji